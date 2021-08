Es Saket Mohamed a Corradino: "Verifichi che il personale dell'ufficio tecnico non abbia avversione verso gli stranieri"

Tutto nasce da una frase che Es Saket Mohamed, consigliere comunale del PD, si è sentito rivolgere dalla dirigente dell'Ufficio tecnico in Comune: “con certa gente mi rifiuto di parlare”. Dopo il primo sconcerto l'iniziativa di chiedere spiegazioni al Sindaco attraverso una mozione che recita:

- che tale comportamento appare lesivo non solo della dignità del sottoscritto nella sua qualità di consigliere comunale nell’esercizio delle sue funzioni ma più in generale non appare corrispondere alla condotta che è lecito attendersi da parte di un dirigente del Comune di Biella nei confronti dei cittadini che formulano, come nel caso di specie, la mera richiesta di essere ascoltati;

- che non posso nascondere di avere nutrito la sensazione che la risposta fornita dalla dirigente alla mia richiesta di colloquio ed il tono utilizzato possano essere derivati dalla origine straniera del sottoscritto;

- che ovviamente il fatto sopra descritto non concerne la responsabilità diretta del sig. Sindaco, se non nella Sua funzione di rappresentante del Comune di Biella e di organo apicale dell’amministrazione comunale;

premesso quanto sopra il sottoscritto consigliere interroga il sig. Sindaco

- per conoscere la sua opinione in ordine ai fatti sopra descritti;

- per chiedere al Sindaco di verificare che quanto accaduto non sia ascrivibile ad avversione nei confronti delle persone di origine straniera e che pertanto la sensazione riportata dallo scrivente sia una mera impressione soggettiva;

- per comprendere quali misure intende adottare per evitare che fatti simili abbiano a ripetersi, garantendo ai consiglieri comunali nonché ai cittadini che venga garantita una interlocuzione costruttiva e rispettosa con la dirigente preposta all’ufficio tecnico, alla stregua di quanto avviene con gli altri dirigenti del Comune.

Non si è fatta attendere la risposta di Corradino che minimizza l'accaduto:

"In merito all’interrogazione presentata dal consigliere comunale Mohamed Es Saket il sindaco Claudio Corradino dichiara quanto segue: “Si tratta di un caso da minimizzare, in quanto non è accaduto niente di grave. E’ un episodio occasionale, avvenuto nel corridoio: non ho sentito frasi discriminatorie di alcun genere ed escludo categoricamente qualsiasi rilevanza di razza, religione o fazione politica. Aggiungo solo, in senso generale, che i dipendenti devono essere disponibili con i consiglieri e con tutti i cittadini e mi adopererò in tal senso”.