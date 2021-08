A Cerrione pollici in alto per il centro estivo, i ringraziamenti del sindaco Zerbola

Venerdì 30 luglio è terminato il centro estivo nel borgo di Magnonevolo, presso i locali della Parrocchia. Nell'oratorio, nel campo di calcio, nel campetto di pallavolo e nella struttura hanno accolto i giochi, i canti ed il vociare di 81 bambini residenti nel comune di Cerrione.

“Ben 30 ragazzi fuori comune hanno condiviso con i nostri ragazzi 5 settimane di socializzazione. Si proprio così ne avevamo tutti molto bisogno di ritornare insieme con serenità – afferma il sindaco Anna Maria Zerbola - Accompagnati da un grande numero di animatori hanno percorso un progetto eccellente. Divisi in bolle i ragazzi hanno fatto sport, giochi, ed anche laboratori. Erano presenti anche i ragazzi del servizio civile. Un appuntamento fisso anche la piscina. Un ringraziamento a Gigi che ci ha creduto agli animatori che si sono ingegnati per far star bene i ragazzi. Ci voleva. Quando un genitore va a prendere il figlio e comunica che appena rientrato cena e va a letto stanco vuol dire che la giornata è stata intensa. Grazie a tutti”.