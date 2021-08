Green Pass a Cossato, situazione tranquilla dopo una settimana

A sei giorni dall'entrata in vigore del Green Pass, Newsbiella ha chiesto ad alcuni ristoratori e baristi di Cossato come è andata questa prima settimana di applicazione della certificazione verde.

Tutto nella norma alla Trattoria Chris e Mary, che si è fatta conoscere a livello nazionale nel febbraio 2020, quando ha vinto una puntata di “Camionisti in Trattoria”, il programma TV condotto da Chef Misha Sukyas, il quale girava le trattorie d'Italia frequentate dai camionisti. ”Abbiamo avuto la collaborazione dei clienti con cui ci siamo accordati prima. - dice Mary di Cris e Mary – Abbiamo sistemato nel dehor chi non aveva il Green Pass e dentro chi lo aveva”.

Anche il Caffè Albesio di Cossato ha il dehor. “Settimana tranquilla. I dehor hanno reso la situazione più facile per noi baristi, mentre tra i ristoratori tanti si sono adeguati. – dice il titolare Franco Basone – I fatti di questa settimana hanno dimostrato che noi baristi ed i ristoratori avevamo ragione quando dicevamo che non potevamo chiedere i documenti d'identità. Noi chiediamo il Green Pass, ma facciamo sedere anche i clienti senza certificato verde".

”Stessa linea di comportamento alla Caffetteria Gelateria La Favola, come conferma il titolare Pietro Capraro: “In questa settimana il bel tempo ci ha aiutato con la gente seduta nel dehor. Non ho chiesto il documento d'identità perchè non sono un carabiniere. Ho controllato il Green Pass, ma non ho impedito a tante persone che mi danno da mangiare da 9 anni di sedersi. Cossato non è Milano: abbiamo una clientela affezionata ed io non discrimino tra di loro scegliendo chi può entrare e chi no in base al Green Pass. Già si lavora poco e non posso ridurre il lavoro ancora del 50%”.

Basone e Capraro, entrambi esponenti di #ioapro, il gruppo di baristi biellesi che in primavera ha tenuto aperti i locali contro le misure restrittive del Governo, sono d'accordo anche sul possibile obbligo di Green Pass per i dipendenti.

“La legge dice che deve avere il Green Pass chi si siede all'interno del locale, – sottolinea Basone – quindi il dipendente che non si siede non è obbligato”. “Io non ho chiesto al personale se è vaccinato perché è una questione di privacy, e non mi interessa. - aggiunge Capraro - Quando la legge obbligherà i dipendenti al Green Pass valuterò se chiudere o tenere aperto il locale”.

Proprio in tema di riservatezza della vaccinazione, chi scrive deve a Pietro Capraro una rettifica. Contrariamente a quanto riporta l'articolo di Newsbiella del 6 agosto, intitolato “Da oggi il Green Pass, controlli con la app VerificaC19”, Pietro Capraro non ha dichiarato: “Io rispetto la scelta di chi fa il vaccino, ma anche la mia di non farlo deve essere rispettata”. Questa la rettifica dello stesso Capraro: “Io non ho mai detto di non essere vaccinato perché è una questione personale, ma parlavo, facendo degli esempi, del rispetto reciproco tra chi si vaccina e chi no".