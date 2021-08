Il trekking inaugurale nel segno di Quintino Sella, ecco il racconto di chi l'ha percorso

“Dai 420 metri di Biella ai 4228 metri del Castore, una delle punte più belle del Monte Rosa. Il tutto in una settimana fatta di incontri, di nuove amicizie e consolidamento di vecchie frequentazioni. Una settimana che non potrò dimenticare”. Queste le parole del giornalista Andrea Formagnana, a margine del trekking inaugurale del nuovo rifugio Sella.

“Siamo partiti in sette da Biella lunedì 2 agosto dalla casa di Quintino Sella all’interno del Lanificio Maurizio Sella dove oggi convivono il passato illustre di questa famiglia, con la Fondazione che ne perpetua la memoria e conserva uno dei più incredibili archivi fotografici di montagna al mondo, e il futuro rappresentato dalle Start-up che Banca Sella aiuta a crescere – racconta - A salutarci oltre alla padron di casa il sindaco Claudio Corradino e l’assessore alla montagna Barbara Greggio. Con noi due soci della sezione di Perugia del Cai con cui siamo subito diventati amici — dimostrazione che la montagna unisce e azzera le distanze. Prima tappa, dopo essere transitati da Oropa, è stata San Giovanni d’Andorno. E che sorpresa, in particolare per gli amici perugini, poter assistere a uno spettacolo dialettale con Teatrando. Il secondo giorno, dopo una visita alla Casa Museo della Bürsh a Rosazza, c’è stata la salita al sempre suggestivo rifugio Rivetti della nostra sezione. Lì si respira quell’atmosfera magica dei rifugi d’antan. Il tempo sembra essersi fermato, cristallizzato nei vecchi e caldi rivestimenti in legno e nel cortese sorriso del gestore Sandro capace di scarpinarsi chilometri a piedi per andare a far provviste del miglio burro d’alpeggio. Mercoledì si temeva la pioggia che c’è stata ma non ci ha infastidito. Dal rifugio Rivetti si è saliti alla Mologna Grande e si è attraversato quel cuore wilderness che caratterizza le montagne a confine tra Biellese, Val Sesia e Valle d’Aosta. Arrivati al Colle di Lazoney la bella sorpresa di trovare una delegazione degli amici del Cai di Gressoney. Con loro siamo scesi a Gressoney attraversando la bella valle di Loo tornata a vivere grazie all’intraprendenza del giovane margaro Simone con la sua bella famiglia. In punta di piedi abbiamo camminato nella piana di Loo dove una leggenda racconta di una dura guerra tra biellese e gressonari per contendersi quei pascoli. Arrivati in paese ecco comparire la nostra meta. In alto a sinistra la vetta del Castore a dominare il ghiacciaio del Felik e sotto il rifugio dedicato a quello che in recente volume il curatore Pietro Crivellaro ha definito “lo statista con gli scarponi”. Ma di passi da fare ce ne sono ancora e di mezzo c’è una notte in tenda che metterà a dura prova le nostre schiene. Giovedì ci attende il sentiero walser attraverso gli insediamenti di Alpenzù e tra un sali e scendi ci avviciniamo ancora di più: arriviamo così a Sant’Anna. Il “Quintino” ormai è vicinissimo a per salirci, l'indomani, troviamo altri amici che non erano riusciti a partire da Biella. A darci il benvenuto la nuovissima scultura di Paolo Barichello che testimonia l'impegno della sezione di Biella, proprietaria del rifugio, a ridurne l'impronta ambientale. L’accoglienza dei gestori, la famiglia Favre, è sempre impeccabile. Alla spicciolata arrivano poi gli istruttori della Scuola nazionale di alpinismo “Guido Machetto” con il loro direttore Mauro Penasa, recentemente eletto presidente italiano degli alpinisti accademici. Con loro si salirà al Castore. Saranno due giorni di vita in rifugio. E che commozione vedere arrivare ai 3580 metri del “Quintino” il nostro decano, il Beppe, 87 anni compiuti, sorretto dal nipote. E poi i tanti volti che hanno fatto la storia recente della sezione: uno su tutti Luciano Chiappo, lo storico presidente che nel 1981 inaugurò l’ultimo, prima di questo, rifacimento del rifugio, di quel rifugio nato nel 1885 come una semplice capanna e ora diventato un confortevole punto d'appoggio per alpinisti che arrivano dai quattro angoli del pianeta. Tra i volti da ircordare anche quelli Massimo Coda e Andrea Lanfri, il team "Due uomini e una gamba" protagonisti a luglio di un'avventurosa attraversata alpinistica del gruppo del Monte Rosa. Un trekking che ha voluto anche raccogliere la sfida lanciata da quattro giovani alpinisti (Luca Fontana, Giovanni Montagnani, Marco Tosi e Michele Dondi) che nel gennaio 2020, in parte con mezzi pubblici, quindi più sostenibili dell'auto privata, in parte con gli sci d'alpinismo, avevano raggiunto Davos per manifestare davanti ai grandi della terra, riuniti per il World economic Forum, la necessità di intervenire subito, adesso, con politiche energetiche ed economiche per decarbonizzare il pianeta ormai febbricitante. La loro sfida oggi è il progetto "Allontanare le montagne", ovvero vivere l'avventura di sapercele conquistare con l'avvicinamento sostenibile. Con Giovanni Montagnani e Marco Tosi ci siamo incontrati a Gressoney insieme ad Enrico Camanni in una piacevole serata-dibattito. A conclusione un grazie a tutti i trekkers, agli amici di Perugia, Andrea e Giacomo, alla nostra miss trekking Annalisa, al decano e maestro di ironia Dino, ad Enrico e a Maurizio. Grazie anche a chi ha condiviso alcuni tratti del nostro cammino, a chi ci è venuto incontro e ci ha fatto la riprese”.