Golf Club Cavaglià in trasferta a Cervinia, Fornera nel WAGC Tour 2021

La scorsa settimana si è concluso il trittico di trasferte alpine per il Gc Cavaglià. Ai 2000 metri di Cervinia, nell'ambito della prestigiosa Coppa Hotel Chalet Valdotain, si è giocata la sfida di andata con gli amici del Gc Cervino. A imporsi sul filo di lana per 174 a 170 è stata la squadra biellese capitanata dal Presidente Paolo Schellino. Tra i soci di Cavaglià da segnalare il 1° e il 2° posto in seconda categoria di Andrea Carrera (con 35 punti) e Roberto Caroli (34) e il 1° Seniores di Alessandro Caffi (36). Il ritorno si disputerà il 17 ottobre a Cavaglià. Domenica al Gc Cavaglià si è giocata con l’innovativa formula “maximum score” (una medal modificata) la tappa del WAGC Tour 2021 Road To Mexico (18 buche, 3 categorie) circuito che ha qualificato alle fasi nazionali il miglior lordo e i primi di categoria.

Il WAGC Tour prevede anche una finale mondiale che si disputerà in Messico. Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Filippo Fornera Cavaglià 74, 1° Netto Paolo Protti Cavaglià 68, 2° Netto Paolo Brusa Cavaglià 68. 2a categoria: 1° Netto Dimitri Pregnolato Crema 62, 2° Netto Andrea Carrera Cavaglià 67. 3a categoria: 1° Netto Francesco Di Castri Castello Tolcinasco 62, 2° Netto Andrea Naborrini Cavaglià 63. 1° Ladies Marinella Bacchetta Cavaglià 64, 1° Seniores Giulio Piacco Cavaglià 63.

Il Gc Cavaglià si avvia a festeggiare il Ferragosto 2021 con la classica Louisiana a Coppie, che metterà in palio i premi offerti dai Maestri del circolo e dal Pro Shop di Enrico Bertaina. Dopo la gara (che si giocherà con partenza shot gun alle ore 10) si svolgerà la consueta grigliata in piscina aperta anche agli amici. Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.