Coppe Monferrine per Biella Motor Team

Notizie positive per la scuderia Biella Motor Team dal Rally dei Vigneti Monferrini, che si è corso domenica 8 agosto a Canelli e che ha visto la partecipazione di 110 equipaggi provenienti anche da Francia e Svizzera.

Nella classifica generale il miglior piazzamento è il 49esimo posto del navigatore Andrea Viola che correva in coppia con Alessio Bordignon su una Honda Civic di classe N2 dove hanno ottenuto un positivo quarto posto. Nella stessa classe si sono invece piazzati ottavi Stefano Brancalion e Matteo Zanetti che hanno ottenuto il 63esimo posto assoluto con la loro Citroën Saxo VTs. Dietro di loro nella generale i compagni di squadra Alessandro Saverio ed Eraldo Botto che possono festeggiare il terzo posto nel gruppo Racing Start ed il successo in classe RS2.0 con la loro Renault Clio. Poca fortuna per il navigatore Alessandro Rappoldi che correva con Antonio Rotella su una Renault Clio Rally4 di classe R2C: si sono ritirati sulla seconda prova speciale quando erano al secondo posto di classe.