Tra lupi e stelle, a Bielmonte va in scena l'escursione al chiaro di luna

La serata di escursione e osservazione del cielo stellato, in programma a Bielmonte per il 7 e l'8 agosto, è stata rinviata a sabato 14.

La programmazione resta invariata: ritrovo alle 20.30 al Bocchetto Margosio e partenza alle 21. Il rientro è previsto per le 23.30.Il percorso porterà i partecipanti fino al Santuario di San Bernardo, situato a 1400 metri di altezza, in compagnia di una guida escursionista e un astrofilo che illustrerà i misteri della volta celeste.

L’attività non è prevista per i bambini con meno di 8 anni e per i cani. Per informazioni: 349.6252576