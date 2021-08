Alpages Ouverts 2021: un viaggio sensoriale tra gli alpeggi della Valle D’Aosta

Giungono alla loro 22esima edizione gli appuntamenti di Alpages Ouverts con le bellezze incontaminate della Valle D’Aosta. Nel mese di agosto, due saranno gli appuntamenti imperdibili.

Durante queste giornate la vita e l’aria degli alpeggi dominerà la serena atmosfera delle montagne e accompagnerà i visitatori attraverso un percorso di panorami, odori e sapori dove la produzione casearia locale sarà la protagonista assoluta.

Giovedì 12 agosto, nel vallone di Palasinaz ad un’altitudine di 2300 metri si visiterà l’alpeggio Litteran. Costruito su due tramuti su una superficie di 74 ettari con 40 bovini in lattazione.

Il percorso prenderà l’avvio dal parcheggio in località Estoul per poi proseguire a piedi fino all’alpeggio seguendo le indicazioni. Il tempo di percorrenza è di circa 1 ora e mezza. Le giornate saranno così organizzate: a partire dalle 10 sarà possibile iscriversi ai vari percorsi tematici guidati (allevamento dei bovini e sfruttamento del pascolo; locali di stabulazione degli animali; mungitura; trasformazione del prodotto; flora, fauna e paesaggio alpino); alle 12 degustazione dei prodotti locali, in questo caso fontina DOP, toma, toma alle erbe e burro.

Per informazioni:

Association Régionale Éleveurs Valdôtains Loc. Borgnalle, 10/L - 11100 Aosta

Tel. +39.0165.34510 - Cell. +39.344.1328497

www.arev.it - arev@arev.it