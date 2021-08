Incidente sul lavoro a Biella, artigiano di 45 colpito alla testa da serramenti

Incidente sul lavoro nella prima mattinata di oggi, 11 agosto, a Biella. Secondo le prime informazioni, un artigiano residente in città di circa 45 anni sarebbe stato colpito alla testa da alcuni serramenti mentre stava scaricando alcuni materiali dall'interno di un furgone. Per cause ancora da accertare si sarebbero ribaltati travolgendolo.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale in codice giallo dal personale sanitario e non è in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e lo Spresal.