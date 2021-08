Dramma a Pettinengo, ritrovato uomo senza vita in casa (foto di repertorio)

Tragedia questa mattina a Pettinengo, dove è stato ritrovato senza vita un uomo di circa 81 anni all'interno della sua abitazione: a lanciare l'allarme i familiari che, secondo le prime ricostruzioni, avevano provato e mettersi in contatto con lui. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il magistrato di turno e il medico legale che ne avrebbe constatato la morte per cause naturali. La salma è stata poi affidata ai suoi cari.