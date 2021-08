Avis in lutto per la scomparsa di Luigi Barbera

L'Avis di Biella piange la scomparsa di Luigi Barbera, mancato domenica nella sua abitazione di Sandigliano a 71 anni dopo un periodo di malattia. Da sempre impegnato nella vita dell'associazione, Luigi era entrato a far parte delle famiglia dei donatori di sangue nel 1968 arrivando a 114 donazioni, tanto da ricevere nel 2000 la Croce d'Oro.

Un impegno passato dal gruppo Avis 5 Castelli e dalla sede cittadina ricoprendo per anni l'incarico di tesoriere sia nella sezione Comunale di Biella che nel distaccamento territoriale. "E' stato per noi anagraficamente più giovani una guida e un maestro" - è il commento del presidente dell'Avis di Biella - "ha insegnato a tutti la precisione, la correttezza e responsabilità nel gestire l'Associazione e far tornare i conti. Ci mancherà tantissimo, ma dei suoi insegnamenti abbiamo fatto tesoro".

Tutta l'Avis biellese e il gruppo 5 Castelli lo ricordano e si stringono al dolore della cara moglie Adele, dei figli e le rispettive famiglie.