A Biella Emily Angelillo porta l’universo atletico ed artistico della Pole Dance

Molti sono gli sport che, negli ultimi anni, si stanno imponendo nel panorama mondiale attirando un gran numero di appassionati. Anche nel mondo della danza i cambiamenti si stanno facendo sentire e una delle nuove tendenze è la Pole Dance, una disciplina artistica ed agonistica allo stesso tempo, da non confondere con la sua bistrattata cugina Lap Dance.

A portare questo mondo a Biella è stata Emily Angelillo, ballerina professionista con una brillante carriera alle spalle: “Ho intrapreso questo percorso quando avevo 30 anni, dopo aver danzato per tutta la vita, perché volevo nuovi stimoli. Mi sentivo completa come artista e avevo bisogno di qualcosa di diverso ”. La Pole Dance è uno sport completo che chiama al lavoro tutto il corpo, bisogna stare a 2/3 metri di altezza senza perdere la presa e la muscolatura è costantemente in tensione: “All’inizio è molto impegnativo prendere confidenza con il lato atletico del nostro corpo – racconta Emily – perché è uno stile di danza nettamente diverso dal resto. Inoltre, non bisogna sottovalutare la concentrazione mentale necessaria”.

Dopo due anni Emily decide di portare la sua passione ad un livello successivo e dà vita a Dance4, la sua scuola di danza. Ora, a sei anni di distanza, con 200 allievi e 4 insegnanti di alto livello (la stessa Emily, Anna Torrisi e Irene Mistretta e Carola Pozzo), la soddisfazione è enorme: “Ormai siamo diventati una famiglia – confessa Emily – e c’è una grande complicità tra di noi. Ci sono molte donne, spesso oltre i 40 e provenienti da situazioni difficili, che una volta arrivate da noi scoprono un luogo in cui potersi esprimere e rimettersi in forma. Ovviamente, non manca anche qualche allievo maschio”.

Non solo atletica, la pole dance è una danza, un valzer sinuoso della figura umana in concerto con il sostegno intorno al quale si realizza: “Ci sono molte scuole ed istruttori che si concentrano maggiormente sul lato sportivo ma io, visto il mio background, preferisco dare spazio alla dimensione teatrale e artistica, voglio che la danza si evolva in aria”.

È questa la scelta che ha fatto arrivare Emily e Carola Pozzo al Pole Art di Parigi, uno dei più importanti, dove sono arrivate seconde con una performance sul tema dell’ipnosi. Menzione speciale anche alla giovanissima Marisol Castellanos Aguilera che molti ricorderanno per la partecipazione ad Italia’s Got Talent del 2020.