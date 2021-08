A Donato con il Caffè di A.L.I.Ce. Biella si parla di ictus

A.L.I.Ce. è un’associazione no profit di persone che hanno vissuto l’esperienza dell’ictus, e di professionisti sanitari: nata nel 2017 in Valle d’Aosta, si è diffusa a livello nazionale con oltre 80 sedi.

A Biella, in corso Risorgimento 18, è attivo uno sportello dedicato alle persone colpite da ictus ed i loro famigliari per segnalare esigenze, ricevere consigli, proporre idee, collaborazioni e attività, e dare informazioni per diventare soci o volontari.

A.L.I.Ce. organizza inoltre attività culturali, motorie, ludico-ricreative, promuove campagne di informazione su questa patologia, e realizza iniziative per la prevenzione.

Tutto questo al Caffè con A.L.I.Ce. di giovedì 12 agosto a Donato, alle 17:30 preso l'atrio comunale di via Umberto 4, incontro a cui seguirà un aperitivo.

“Siamo pronti ad incontrarvi a Donato! - dichiarano da A.L.I.Ce. Biella - Grazie al sindaco Desirèe Duoccio per l'ospitalità, ed al Gruppo Sportivo Donato e UISP Sport per tutti per il contributo organizzativo”