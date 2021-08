Roppolo, nuovo look per i locali dell'ambulatorio medico (foto dal profilo Facebook del Comune di Roppolo)

Sono terminati i lavori di ripristino dei locali adibiti ad ambulatorio medico a Roppolo. A darne informazione il Comune con una nota sui propri canali social: tinteggiatura, costruzioni di parete isolante in cartongesso, sistemazione luci, posizionamento nuovo lavandino e rubinetteria, impianto per allacciamento computer e stampanti, rifacimento impianto conduttura metano per riscaldamento, sistemazione antibagno e servizi igienici, eliminazione arredamento obsoleto, posizionamento di nuova scrivania per i medici. Questi gli interventi eseguiti all'interno.

“Ora i locali sono perfettamente a norma ed in totale sicurezza, oltre ad essere più accoglienti per i medici ed i pazienti – spiegano dal Comune - Poco alla volta e compatibilmente con le poche risorse disponibili, cerchiamo di risolvere tutti i problemi e di mantenere in efficienza le strutture pubbliche”.