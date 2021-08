Tollegno, nuova porta per il Municipio e cantieri verso la conclusione

Estate cauta sul fronte eventi anche a Tollegno. Il sindaco Acquadro, dopo un incontro con la Pro Loco, ha deciso di aspettare che i tempi siano migliori: “Speriamo di riprendere con le manifestazioni per il carnevale – racconta il primo cittadino – questa estate abbiamo deciso di stare fermi perché non c’è ancora il contesto giusto per poter festeggiare liberamente”.

Nel frattempo è stata sostituita la porta di ingresso del Municipio, con un design che ricalca il modello originale, risalente a circa 60 anni fa. Il rifacimento ha coinvolto anche la facciata e i serramenti. In questi giorni sono in conclusione anche i lavori di messa in sicurezza della scuola media che potrà vantare, d’ora in poi, una struttura antisismica.

L’ultimo intervento di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, che concluderà il lavoro incominciato due anni fa rendendo la città interamente a risparmio energetico è invece programmato per settembre e dovrà essere concluso entro fine anno.