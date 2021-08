Stagione al via per la Biellese, l’ultimo innesto è Paolo Scienza

La Biellese 1902 ha sottoscritto un accordo con Paolo Scienza per la stagione sportiva 2021/22. Attaccante, nato il 17 ottobre 1997 a Domodossola, dagli 8 ai 16 anni cresce calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con una parentesi negli Allievi Nazionali del Bologna. Gioca la sua prima stagione in Serie D allo Sporting Bellinzago nel 2014/2015 collezionando 26 presenze.

In D passa all’HSL Derthona l’anno successivo e poi dodici mesi più tardi al Savona; con la maglia dei liguri chiude al terzo posto del Girone E e raggiunge la finale Play Off. Nell’estate del 2017 viene tesserato dallo Stresa, nel campionato di Eccellenza, e conquista subito la promozione. Sulla sponda del Lago Maggiore vive tre stagioni prima di trasferirsi all’RG Ticino. In verdegranata, la scorsa stagione ha vinto lo spareggio Play Off sul campo del Silvio Piola di Vercelli proprio contro – oggi – la sua nuova squadra.

Queste le parole da nuovo giocatore bianconero: “Sono molto contento di far parte di questa grande famiglia e iniziare questa nuova avventura. Non vedo l’ora di scendere in campo e di esultare insieme ai nostri tifosi, speriamo possano venire a sostenerci in tanti sugli spalti. Voglio fare bene, posso segnare uno o cento gol non mi interessa, conta il risultato finale. Mi piace far parlare il campo”.

Mister Alberto Rizzo commenta: “Scienza ha qualità importantissime per questa categoria ed è contento di essere con noi. È stato un nostro rivale fino a un mese fa e ci ha anche messo in difficoltà quando l’abbiamo affrontato. Siamo contenti che ora sia dalla nostra parte. Si è messo a disposizione del gruppo e ci ha fatto capire che giocare per la Biellese per lui è importante. L’obiettivo, centrato, era costruire una rosa con tante qualità”.