Pallacanestro Biella, ai nastri di partenza la stagione 2021/22: si comincia mercoledì

Si scaldano i motori in casa Pallacanestro Biella. Tra poco più di una settimana il roster a disposizione di coach Andrea Zanchi si ritroverà per iniziare ufficialmente la stagione 2021/22. Sarà presente tutto il gruppo squadra, al quale saranno aggregati i giovani Luca Loro, Carlo Pietra, Gabriele Aimone e altri componenti del settore giovanile rossoblù.

Si comincia mercoledì 18 agosto quando si terrà la prima parte delle visite d’idoneità sportiva presso lo studio medico del dottor Garavoglia. La seconda parte è in programma giovedì mattina. Sempre giovedì 19 sono previste al Biella Forum le valutazioni mediche e fisiche sotto lo sguardo dei dottori Pier Giorgio Castelli e Gianni Masserano e del preparatore atletico rossoblù Roberto Marocco, il primo passo per rimettere in moto gambe e muscoli. Nelle mattinate di venerdì 20 e sabato 21 agosto i rossoblù si sposteranno al centro Fisiokinetik di Vigliano Biellese per una due giorni dedicata alla preparazione atletica, mentre nel pomeriggio si torna al Forum per iniziare a lavorare con sedute di basket. Domenica 22 la squadra riposerà.

Il 23 agosto si torna al Forum per iniziare la prima settimana completa di allenamenti, a porte chiuse nel pieno rispetto dei protocolli sanitari anti-Covid, in vista del primo impegno ufficiale della stagione, la prima gara di Supercoppa LNP contro la JB Monferrato.