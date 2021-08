La pioggia sospende la corsa in montagna per il Campionato Sezionale ANA, ecco quando si correrà (foto delle scorse edizioni)

A causa delle avverse condizioni meteo, è stata rimandata al 14 agosto la tradizionale corsa in montagna (non competitiva) valida per il Campionato Sezionale A.N.A. Biella organizzata dal Gruppo Alpini della Valle Cervo, in programma originariamente lo scorso 7 agosto.

Il programma è rimasto invariato: il ritrovo sarà alle 15 presso la sede del gruppo a Campiglia Cervo per le iscrizioni, la consegna dei pettorali e il ritiro del pacco gara. Alle 17 la partenza per un percorso di circa 8 km con un dislivello totale di 350mt. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti. Tutti i concorrenti dovranno presentarsi muniti di mascherina da indossare alla partenza.