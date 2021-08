Calcio, primi allenamenti per la Biellese e nuovo stemma societario: presente anche Corradino (Foto Studio Fighera per newsbiella e Alberto Tesoro per Biellese 1902)

Si comincia. Ieri pomeriggio la prima squadra della Biellese, guidata dal tecnico Alberto Rizzo, si è radunata per le prime attività della nuova stagione, tra prime sedute di allenamento e incontri preliminari con gli organi di stampa.

I bianconeri hanno prima fatto visita al campo sportivo di Ronco Biellese, alla presenza del sindaco Carla Moglia, poi hanno cominciato a muovere i primi passi nelle aree di corso 53° Fanteria, in vista del prima di Eccellenza con lo Stresa (fischio d'inizio alle 15 del 12 settembre). Per l'occasione è stato svelato il nuovo stemma societario della “Biellese 1902”. Una nuova veste grafica con un orso che ruggisce ben stilizzato, inserito tra i colori della società laniera.

La parola è poi passata ai dirigenti e allo staff tecnico. “Siamo una squadra e una società umile e non modesta – ha ribadito con orgoglio il presidente Luca Rossetto – Ciascuno di noi rappresenta questa città, che ha bisogno di esempi vincenti e leali. Chi vuole fare il protagonista è nella società sbagliata. Chi vuole trovare una squadra disposta a morire per il suo successo è nel posto giusto”. Per mister Rizzo l'obiettivo è chiaro: "L'idea di lavorare con serietà e divertimento presuppone la vittoria. Non vogliamo proclamare nulla, l'unica cosa che faremo è mettere il centodieci per cento delle nostre forze, poi alla fine tireremo una riga e vedremo dove saremo arrivati". Presente anche il sindaco Claudio Corradino, giunto al Pozzo (e accompagnato dal vice e assessore allo Sport Giacomo Moscarola) per caricare la squadra: “Ci troveremo a fine stagione con il sorriso sulle labbra. Quest'anno abbiamo sofferto tutti insieme. Biella merita un posto nel calcio che conta”.

Questo l'organico che prenderà parte alla stagione 2021/22 aggiornata a oggi: Amos Agnesina, Alessio Andreotti, Edoardo Artiglia, Matteo Boraso, Pietro Botto Poala, Tommaso Brando, Filippo Patron Broglia, Enrico Bulgarella, Alberto Canton, Sossio Capasso, Dorin Paul Comoreanu, Gaetano Di Francesco, Davide Facchetti, Davide Gila, Simone Gila, Andrea Latta Jack, Luca Mazzucco, Filippo Messina, Filippo Muzzolon, Jabir Naamad, Angelo Panatti, Jesus Paya Prieto, Brian Rainero, Alberto Schettino, Paolo Scienza, Francesco Sessa, Alessandro Sigurtà, Vittorio Tomasino, Lorenzo Vallacchi, Giancarlo Varvelli e Mattia Villanova.