Olimpiadi, Pella: “Pagina indimenticabile nella storia del Paese: si apra capitolo sport”

“La squadra italiana ha scritto a Tokyo una pagina indimenticabile nella storia del Paese, per i risultati formidabili che ha raggiunto con le 40 medaglie e per le storie e i valori che la Maglia Azzurra ha, ancora una volta, testimoniato”. A ribadirlo, in una nota stampa, il presidente dell'intergruppo parlamentare "Amici della Maglia Azzurra" Roberto Pella, nonché capogruppo di Forza Italia in Commissione Bilancio.

“Dopo la vittoria della Nazionale agli Europei di calcio e la finale di Wimbledon conquistata da Matteo Berrettini, questa estate italiana resterà indimenticabile – commenta Pella - Oggi festeggiamo questo importante traguardo e, in particolare come membri dell'Intergruppo parlamentare, Amici della Maglia Azzurra, assumiamo la responsabilità di incominciare a scrivere un nuovo capitolo per lo sport nazionale, a tutti i livelli, per cui il settore sia considerato un investimento di primaria importanza: impianti, eventi, riconoscimento ad atleti e ad allenatori. Sarà fondamentale portare a compimento, a livello parlamentare, la legge sull'inserimento alla scuola primaria dell'insegnamento obbligatorio, continuare a investire sul rinnovo dell'impiantistica e sulla creazione di spazi outdoor per la pratica sportiva, prevenire l'abbandono dello sport da parte dei più giovani con politiche educative mirate, integrare lo sport nelle politiche di prevenzione e di promozione della salute a livello di cittadinanza. Le risorse del PNRR saranno un'occasione imperdibile per invertire la rotta in maniera strutturale per costruire una politica pubblica per lo sport a livello nazionale instaurando una forte sinergia tra Governo, Regioni, Comuni, CONI, Istituto per il Credito Sportivo e Sport Salute”.