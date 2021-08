Promozione o moda? Il Black Friday nel Belpaese

La strada verso l'inizio è lunga ma l’evento di vendita dell’anno fa già parlare di sé. Fervono i preparativi, si affinano le strategie in previsione del 26 novembre. L’ultimo venerdì del mese anche quest’anno preannuncia i grandi numeri. Ecco cosa ne pensano gli italiani.

Black Friday e il fenomeno dei grandi affari

Domandare agli interessati è la strategia per riportare in cifre il Venerdì Nero in Italia. Mille partecipanti sono stati intervistati nell’ambito di uno studio sull’evento di vendita targato USA. Ne è risultato un alto gradimento degli italiani verso un periodo che diviene meno evento ma più consuetudine.

Il trend segna una crescita anche in Italia. Sono state 2.240.000 le ricerche riguardanti il Black Friday durante il 2018, 2.740.000 nel 2019 e 3.550.000 nel 2020. Si stimano 4.300.000 ricerche per il 2021 con dati di vendita in salita del 20%. Si scalda il termometro dell’interesse verso il 26 novembre.

Cinque semplici domande sono state poste al campione dei partecipanti al sondaggio:

Acquisterai almeno un articolo online durante il Black Friday? A quale sito ti riferirai per gli acquisti del Black Friday? Sai già cosa acquisterai al Black Friday? Pensi che il Black Friday sia davvero conveniente? Qual è il tuo budget per il Black Friday?

Le risposte ai cinque quesiti sono state raccolte per ottenerne le foto precise dell’attuale panorama in Italia.

Acquisterai almeno un articolo online durante il Black Friday?

Il 91,2% del campione ha risposto con un sì mentre solo l’1,8% si è ritenuto scettico verso il mercato online. La schiacciante preponderanza della risposta affermativa lascia ben pensare ad una sedimentazione della novità in direzione dell’usanza. Una buona parte degli intervistati associa l’evento al Natale e lo vive come preparazione ai regali sotto l’albero. È esigua la fetta dei consumatori che ancora preferisce il rapporto diretto con il commerciante di fiducia. Il dato deve indurre a riflessione.

A quale sito ti riferirai per gli acquisti del Black Friday?

Amazon si conferma sul podio delle aspettative. Il 95% del campione indica lo store fondato da Jeff Bezos quale riferimento per gli acquisti nell’evento di promozione. Il dato impressiona poiché è indicativo di una diretta associazione del canale Amazon con il Black Friday. Il 2020 è stato un grande anno per gli affari dell'e-commerce nel periodo del Venerdì Nero, sconti fino al 70% erano un’occasione troppo ghiotta per non svuotare le wishlist. Nel 2021 le vendite potrebbero andare anche meglio.

A consolidare il gradimento di Amazon concorrono la possibilità di ordinare con un click dall’App dedicata, il programma Prime - al costo mensile di 3,99 euro o annuale di 36 euro - e la gestione impeccabile del post-vendita. Il vasto assortimento dei prodotti ha surclassato i classici “grandi” del commercio. Non a caso, Unieuro e Mediaworld sono presenti sulla piattaforma insieme a migliaia di piccoli venditori e artigiani locali.

Un grosso aumento delle visite lo hanno subito anche i siti di codici sconto come Discoup.com, un aggregatore di sconti e coupon che permette di risparmiare molto tempo nella ricerca delle migliori offerte online presenti sul mercato.

Sai già cosa acquisterai al Black Friday?

Ha tutto ben chiaro il 74,9% degli intervistati. La quota è significativa, il consumatore approda all’acquisto online dopo aver valutato il prodotto e ben osservato le offerte del mercato. Se in passato l’evento di vendita era l’occasione per trovare lo spunto per i regali natalizi, adesso l’acquirente attende il Venerdì Nero dopo aver confrontato i prezzi offerti dai diversi store e studiato l’andamento dei prezzi. Prepararsi è la nuova strategia del risparmio.

Pensi che il Black Friday sia davvero conveniente?

La risposta affermativa viene dal 94,1% degli intervistati. Non è tanto lo sfiorato plebiscito a far pensare. Molto interessante è invece come l’aspettativa nei confronti del mercato online sia positiva anche in quanti non prevedono di acquistare dal Web. Il dato permette di fondare la forte aspettativa nel mercato virtuale in previsione di una crescita considerevole dei volumi di vendita. Il popolo del Web – e non solo – dà fiducia al Black Friday.

Qual è il tuo budget per il Black Friday?

Il quesito è certamente il più ghiotto per gli addetti ai lavori e i dati ricavati sono stati una vera sorpresa. Le cifre a disposizione per il Black Friday sarebbero le seguenti:

100 euro per il 27,5%;

200 euro per il 26,5%;

300 euro per il 15,9%;

tra 400 e 500 euro per il 23%.

Se infatti la distribuzione si dimostra omogenea per le fasce di spesa più basse, è il dato del budget maggiore a far pensare. La tendenza delle famiglie in Italia andrebbe quindi in direzione del risparmio durante l’anno, finalizzato agli acquisti dell’ultimo venerdì di novembre.

La domanda condiziona l’offerta, ecco che il Black Friday ha posto le basi per il Cyber Monday verso una vera e propria Black week all’insegna degli affari dell'anno. Il top delle vendite del 2020 è andato ai dispositivi Echo, a Dyson, a Beko ed Apple. La corsa verso il podio del 2021 è già iniziata.