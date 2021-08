Parcheggi Ufficiali e Privati vicini all'Aeroporto di Linate

Avere l'opportunità di parcheggiare l'auto direttamente dentro l'aeroporto è un sollievo per chi deve viaggiare e desidera spostarsi autonomamente con mezzi di trasporto personali. I parcheggi ufficiali presenti all'interno della struttura sono tre, dislocati in punti strategici e ben collegati con il terminal o addirittura con l'area check-in. I parcheggi ufficiali presenti all'interno dell'aeroporto di Milano-Linate sono:

P1 Top Class: dotato di 1300 posti auto, questo parcheggio è collegato direttamente con l'area check-in;

P2 Executive: è il parcheggio più ampio all'interno dell'aeroporto di Linate ed è dotato di ben 1400 posti auto. Un tunnel permette di raggiungere il terminal comodamente e in pochi minuti;

P3 Smart: parcheggio acquistabile esclusivamente online e fornito di 350 posti auto sia coperti sia scoperti ubicato a pochi minuti di distanza a piedi dall'aerostazione milanese.

Parcheggiare l'automobile in aeroporto è una soluzione pratica e i posteggi ufficiali ti permettono di acquistare il ticket online oppure direttamente in aeroporto, scegliendo tra le diverse modalità di pagamento (contanti, telepass o carta di credito).

Parcheggi privati vicini l'aeroporto di Milano-Linate

L'aeroporto di Linate è un punto di riferimento per chi viaggia per lavoro ma non solo. Il servizio di parcheggio Linate nelle adiacenze della struttura è importante per chi deve viaggiare e necessita di cercare un posteggio sicuro per l'automobile. I parcheggi privati vicini l'aeroporto di Linate sono:

Ne Linate Parking: situato a 100 metri dall'aeroporto di Linate, il parcheggio New Linate Parking è aperto 24 ore su 24 ed è dotato di un moderno impianto di videosorveglianza. È possibile prenotare il posto direttamente online e approfittare della navetta gratuita per raggiungere l'aeroporto.

Parcheggio Linate ParkinGo: distante solo 1 km dall'aeroporto, questo parcheggio è rinomato per l'attenzione speciale riservata alla sicurezza. La videosorveglianza è attiva 24 ore su 24 e pertanto tutti i veicoli presenti all'interno della struttura sono sicuri. Questo parcheggio dispone di posti auto e moto anche coperti e a prezzi vantaggiosi.

Express Parking Linate: distante meno di un chilometro dall'aeroporto, questo parcheggio privato è video sorvegliato h24 e offre un servizio navetta gratuito. Tutti i veicoli in custodia sono assicurati contro furto, incendio e danni. I clienti abituali e le aziende possono usufruire di particolari promozioni ad esse destinate.

Parcheggio Quick Linate: a 300 metri di distanza dall'ingresso principale dell'aeroporto di Linate, questo parcheggio offre un servizio navetta h24 gratuito da/per l'aeroporto. Le promozioni settimanali sono apprezzate dai clienti.