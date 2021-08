Le più importanti certificazioni d'inglese

La conoscenza delle lingue straniere sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore in un’epoca iper globalizzata. Anche i più giovani si rendono conto che saper parlare e comprendere in modo ottimale lingue straniere come l'inglese offre loro accesso a opportunità molto più ampie e complete.

È vero infatti che moltissimi contenuti informativi e formativi sono disponibili solo in lingua inglese: non necessariamente gli autori sono sempre madrelingua inglesi, ma optano comunque per questo mezzo di comunicazione universale, utilizzata per convenzione nelle conversazioni internazionali. È insomma una lingua universalmente riconosciuta e parlata dalla maggior parte delle persone, a livello mondiale.

Non solo, conoscere l'inglese regala anche molta più autonomia nella vita di tutti i giorni. La sua conoscenza permette infatti di non delegare ad altri tutta una serie di semplici attività quotidiane e, anche a livello lavorativo, la conoscenza dell'inglese dà sicuramente una marcia in più al proprio curriculum.

Le aziende sono infatti sempre più globali e dislocate in diversi paesi e una comunicazione ottimale tra colleghi che parlano lingue differenti è assolutamente fondamentale. Spesso non basta però affermare di saper l'inglese, ma bisogna dimostrarlo: ecco perché sono state introdotte tutta una serie di certificazioni volte ad attestare il livello di competenza del singolo individuo.

Quali sono queste le certificazioni accettate a livello mondiale?

IELTS

L'International English Language Testing System è un sistema internazionale di esame per la lingua inglese. La certificazione IELTS è riconosciuta da parte di tutti i paesi che rientrano nel Commonwealth e ha l'obiettivo di dare un valore sicuramente migliore al proprio curriculum, garantendo un'adeguata conoscenza della lingua.

Una certificazione come questa è sicuramente utile nel settore lavorativo, ma può essere sfruttata ampiamente anche da studenti che hanno intenzione di spostarsi all'estero per la propria formazione.

È possibile ottenere due diversi tipi di certificazione IELTS: la prima è orientata a persone che desiderano ottenerla per scopi personali o professionali, la seconda, denominata Academic, è più orientata a quegli studenti che stanno per intraprendere percorsi di studio universitari, master o dottorati di ricerca.

TOEFL

L'acronimo TOEFL sta per Test Of English as a Foreign Language ed è sicuramente una tra le certificazioni più conosciute al grande pubblico. È infatti tra le più celebri a livello mondiale e viene richiesta da moltissime università sul suolo americano, ma anche da aziende o organi internazionali.

I paesi che riconoscono ed accettano questa certificazione sono ben 130, motivi per cui il TOEFL è uno degli esami più intrapresi da studenti e professionisti di tutto il mondo. Come si svolge questo test? La digitalizzazione ha semplificato anche il settore della formazione e molte delle procedure sono svolgibili per via telematica.

TOEIC

Il TOEIC punta a valutare la competenza per due aree diverse. Da un lato infatti è volto a verificare la comprensione (quindi la lettura di un testo e l'ascolto) e dall'altro la produzione (ossia la capacità di scrittura e di espressione orale). In ambito professionale è particolarmente utilizzato, ma non è standardizzato: a seconda del settore lavorativo possono infatti essere proposti test specifici per il proprio ambito.

Ottenere queste certificazioni è piuttosto semplice. In tutte le città d'Italia sono presenti valide scuole di inglese, alcune più conosciute come la Wall Street English, altre più di nicchia e meno conosciute, che offrono la possibilità di entrare in possesso di questi documenti in tempi decisamente rapidi. Cercando ad esempio una scuola di Inglese a Torino si otterranno una serie di istituti accreditati e affidabili che accompagnano verso l’ottenimento delle principali certificazioni linguistiche.

Grazie a queste certificazioni si può rendere la propria padronanza della lingua inglese chiara, trasparente e standardizzata, in modo da renderla fruibile per ragioni personali, di studio e di lavoro.