Violento scontro tra due auto nella notte, una si ribalta: in ospedale una persona FOTO

È in fase di accertamento la dinamica dell'incidente stradale avvenuto questa notte in via Roma, a Cavaglià. Coinvolte nel violento scontro due auto: una di queste si è anche ribaltata riportando notevoli danni alla carrozzeria.

Svegliati dal frastuono, molti residenti della zona si sono riversati in strada e alcuni di questi hanno lanciato l'allarme. Sul posto si è portato velocemente il personale del 118 che ha trasportato in ospedale una persona. Presenti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza, la Polizia Stradale per la raccolta dei rilievi e i carroattrezzi per la rimozione dei due veicoli.