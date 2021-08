Nota una capra morente sulle rive dell'Elvo e lancia l'allarme

Nota una capra in pessimo stato di salute e lancia l'allarme. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, 9 agosto, sulle rive del torrente Elvo. Giunti sul posto, su segnalazione di un passante, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno recuperato l'animale affidandolo alle cure del veterinario. Purtroppo non è stato possibile rintracciare il proprietario poiché la capra era priva del codice immatricolare che la legge richiede. Non è ancora chiaro cosa le sia accaduto.