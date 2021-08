Furetti gettati ancora vivi nel cassonetto dei rifiuti come immondizia, orrore a Zubiena

Ancora una volta siamo costretti a raccontare l'ennesima storia di abbandono e maltrattamento di animali. Questa volta è stata gettata tra i rifiuti, come immondizia, una coppia di furetti all'interno di un cassonetto della spazzatura, posizionato nel territorio di Zubiena. Fortunatamente entrambi sono scampati alla morte e sono stati affidati alle cure di un centro specializzato nel Novarese.

La notizia del ritrovamento si è diffusa a macchia d'olio in paese e ha inorridito l'intera comunità. “Sono veramente dispiaciuto per quanto avvenuto, è proprio vero che l'uomo è un essere vergognoso – commenta con amarezza il sindaco Davide Basso – Un cittadino mi ha segnalato l'accaduto e fortunatamente sono stati rinvenuti ancora vivi”. Ora verranno effettuati tutti i rilievi del caso per dare un volto all'autore del gesto. “Ci sono tutti gli elementi – conferma il primo cittadino – per procedere con una denuncia. È inaccettabile ciò che è stato fatto”.