Buco nell'asfalto, strada chiusa a Mezzana. Serafia: “Traffico pesante deviato ma tratto aperto a metà”

Carabinieri, Vigili del Fuoco e personale del Comune sono intervenuti ieri sera in prossimità del civico 29 di via Mondalforno Inferiore, a Mezzana Mortigliengo, per la presenza di un buco che si è formato sulla carreggiata, dovuto molto probabilmente alle intense precipitazioni dei giorni scorsi. Nessun danno a cose o persone è stato registrato.

“Stamattina si sono portati sul posto i tecnici della Provincia per le valutazioni del caso – spiega il sindaco Alfio Serafia – L'area è stata messa in sicurezza e metà della strada è chiusa alla viabilità. Inoltre il traffico pesante è deviato verso altre direzioni. Nei prossimi giorni avremo maggiori dettagli per informare la popolazione”.