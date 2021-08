Tra simboli esoterici e storie di spiriti, grande successo per la Caccia al Tesoro di Rosazza

Rosazza, il borgo più caratteristico della Valle Cervo, è sicuramente una delle mete perfette per trascorrere una domenica al fresco, lontano dal caos della città. Tra edifici storici, stradine strette e fontane “parlanti”, Rosazza emana un’aura magica, che la rende stranamente diversa dagli altri comuni del Biellese. Per chi sa osservare attentamente, oltre il proprio orizzonte, ecco che compaiono qua e là simboli misteriosi, affreschi strani e statue particolari che il senatore Federico Rosazza ha voluto collocare in determinati punti specifici.

E proprio in questo scenario in cui si fondono storia ed esoterismo, si è svolta lo scorso weekend la prima Caccia al Tesoro del mistero, organizzata dall'Associazione White Rabbit Events: un vero e proprio successo – testimone il sold out della domenica - che ha attirato turisti anche da Novara e Bergamo. Divisi in squadre, ciascuna in possesso di un’antica mappa, i partecipanti si sono lanciati nella ricerca del “tesoro” di Federico Rosazza, attraverso enigmi da risolvere e simboli da scovare sparsi per tutto il borgo. Seguendo le parole lasciate dal Senatore in alcune buste nascoste, solo decifrando i codici e osservando attentamente ciò che li circondava, i gruppi sono riusciti a compiere l’ardua impresa e trovare così il misterioso bottino.

Tra corse, indovinelli ed esplorazioni, l’evento ha coinvolto non solo persone di tutte le età, ma anche gli stessi abitanti di Rosazza, che hanno aiutato i ricercatori dando loro suggerimenti sul luogo e informazioni fondamentali. Nonostante il maltempo abbia costretto l’organizzazione a cancellare la “caccia” notturna del sabato sera, i ragazzi di White Rabbit Events sono riusciti comunque a dare vita a un evento originale e intrigante, raccontato magnificamente e alla portata di tutti che ha regalato ai partecipanti un fine settimana unico.