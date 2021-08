Nuove possibilità per vedere la mostra sul Fréjus in Valle Cervo, ecco le date per le visite

Ancora un’iniziativa per focalizzare l’attenzione sui 150 anni dell’inaugurazione del traforo del Fréjus e i legami di quest’opera avveniristica con gli abitanti e l’intera Valle Cervo. Nella serata del 15 agosto saranno eccezionalmente aperte le tre mostre intitolate "1871-2021 I Valìt al Fréjus". Dalle 20 alle 24 di domenica si potranno visitare le due mostre che espongono immagini d’epoca (fornite dalla società Telt Tunnel Euroalpin Lyon Turin, promotore pubblico della Torino-Lione) per raccontare l’epopea: a Campiglia Cervo nella piazza della società operaia ed a Rosazza nella sala Nello Casale presso la Casamuseo.

Sarà visibile anche un interessante video che ben racconta la storia del traforo dai primi progetti all’inaugurazione. Per l'occasione saranno eccezionalmente aperte le due cellule Ecomuseali: rispettivamente il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Campiglia Cervo e la Casamuseo a Rosazza Negli stessi orari presso il Santuario di San Giovanni di Andorno per la parte di mostra intitolata “I biellesi che fecero l’impresa” sarà possibile effettuare la visita guidata gratuita per scoprire connessioni e aneddoti inimmaginabili tra Bardonecchia/Modane e il Biellese. Per l’occasione presso la Locanda del Santuario è possibile gustare la grigliata fino a tarda ora (prenotazioni obbligatorie entro venerdì).

L’approfondimento della tematica del Fréjus e la possibilità di visitare questi due piccoli musei montani e il santuario in una situazione notturna quasi inedita potrebbero essere buoni motivi per salire in Alta Valle il giorno di Ferragosto e trattenersi fino a tarda ora.