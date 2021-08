A Sala Biellese il percorso della Resistenza non arretra di fronte al maltempo

A Sala Biellese l’imprevisto metereologico non ha compromesso la buona riuscita della visita guidata notturna sul percorso della Resistenza. Nonostante il maltempo di sabato 7 agosto, giornata in cui era prevista la camminata, l’evento si è svolto senza intoppi il giorno successivo.

Rispetto allo scorso anno c’è stata una leggera flessione dei partecipanti che però non ha intaccato la bellezza del percorso, soprattutto quello in notturna, che permette di vedere il campo di lancio esattamente come era organizzato nelle lunghe notti al fronte della Seconda Guerra Mondiale.

Il primo sabato di settembre sarà possibile, per chiunque volesse vivere questa esperienza, partecipare all’ultima camminata nella notte della stagione. Le diurne invece, saranno spostate alla domenica mattina per permettere a tutti di partecipare.