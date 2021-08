Biella, lavori per il teleriscaldamento: chiude via Trieste (foto di repertorio)

Il comune di Biella informa che, durante la giornata di domani, mercoledì 11 agosto, si rende necessaria la chiusura di via Trieste (all'altezza del numero civico 37) per un intervento d'urgenza a seguito dei lavori in corso per il teleriscaldamento (Engie).

Il tratto di strada che rimarrà chiuso lungo la singola giornata (eccetto residenti) è compreso tra le intersezioni con via Zara e via Piave.