Triplo colpo di mercato per il Teens Basket Biella ZetaEsse Ti, che in la scorsa settimana ha perfezionato gli accordi annuali con i lunghi Bertrand Ndzie e Daniele Perino e l'esterno Matteo Rinaldi.

Spiega il general manager Roberto Martinotti: «Si tratta di tre giocatori con alle spalle esperienze importanti, che aggiungeranno qualità e profondità al nostro roster. Per completare la squadra mancano ancora una guardia e un ala forte, stiamo già seguendo diversi ragazzi e ci auguriamo di poter chiudere le trattative entro la fine di questo mese».

Coach Marco Cardano presenta così i nuovi acquisti: «Ndzie è stata la nostra prima scelta fin dall'inizio del mercato. È un ragazzo ancora giovane (classe 1999, ndr) e con ampi margini di miglioramento. Puntiamo molto sul suo atletismo e sulla sua fisicità, convinti che possa diventare un giocatore determinante in questa categoria. Rinaldi è un esterno classe 2001 con punti nelle mani, una guardia che può portare anche palla e da lui ci aspettiamo faccia tosta e un contributo importante sui due lati del campo. Perino sarà il cambio di Ndzie‎, ruolo che ha già ricoperto più volte nella sua carriera sui campi di serie D e serie C».

Bertrand Ndzie è un pivot di 203 centimetri per 103 chilogrammi, nato in Camerun il 18 febbraio del 1999. Ha iniziato la sua esperienza italiana nel 2018/2019, giocando in doppio tesseramento tra Hsc Roma in serie B e Frascati in C Gold. Nel 2019/2020 ha firmato un contratto biennale con la Paffoni Omegna in serie. È fermo da ottobre 2020‎ in seguito alla rottura di un tendine d'achille, ma è guarito e pronto a tornare sul parquet».

Matteo Rinaldi è ‎un play maker di 175 centimetri per 73 chilogrammi. Prodotto del settore giovanile di College Borgomanero, nel 2019/2020 ha fatto un'importante esperienza di studio e di gioco in Lituania, militando nella terza e nella quarta serie di basket. Nel 2020/2021 è stato inserito nel roster della Virtus Cassino in serie B. Daniele Perino è un pivot di 196 centimetri per 106 chilogrammi classe 1993. Proveniente dalla C Gold di Ciriè, ha giocato a Nole in D, Ciriè in C Silver e C Gold, Opera Basket in C Gold lombarda, Tigers Milano in serie D.

Un'altra trattativa riguarda l'under classe 2000 Simone Carnaghi, guardia/ala di 193 centimetri: cresciuto nel settore giovanile del College Borgomanero, nel 2019/2020 ha giocato con la Paffoni Omegna in serie B, con 1,7 punti e 1 rimbalzo di media a partita. Fermo nella passata annata, si aggregherà al roster di coach Cardano per l'inizio della preparazione. L'intenzione della società è di puntare sulle sue qualità e sulla sua voglia di riscatto.