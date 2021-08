Curiosità al Pozzo per la sfida tra Torino e Perugia, il calcio d'agosto regala gol ed emozioni FOTO

Il sabato pomeriggio è di quelli uggiosi, tipicamente biellesi, con promessa di pioggia che bagna le aspettative di trascorrere una giornata di sport all’aperto. Il cartellone dello Stadio Pozzo Lamarmora mette di fronte la meglio gioventù pedatoria di Perugia e Torino, squadre blasonate tra i giovani e la promessa di spettacolo c’è tutta.

Ma siamo nell’era durante e post Covid e così, nei tornelli di ingresso, c’è il passaggio Green Pass, una sorta di forca caudina a cui si devono sottoporre tutti, pena l’estromissione non solo dal campo di gioco, ma anche dagli spalti. E le prime vittime sono due croati, probabilmente osservatori, che esibiscono un tampone, scaduto perché fatto quattro giorni prima, e che quindi non possono assistere. Non c’è la folla delle grandi occasioni, e non potrebbe essere altrimenti visto il calendario. Ma un centinaio di spettatori circa si accomoda sulle tribune. Famigliari dei giocatori, nostalgici del Toro e qualche curioso. Ed è un vero peccato perché la premesse della partita sono buone.

Parte forte il Toro che si porta quasi subito in vantaggio con un tiro dal limite deviato da un difensore che inganna l’estremo difensore del Perugia. L’assalto continuo dei granata porta un'altra segnatura in mischia su calcio d’angolo. Ma quando il Torino si sente padrone del campo, su una ripartenza, il Perugia indovina il pertugio buono per dimezzare le distanze. Il mister umbro provvede a qualche cambio, ma sul finale della prima frazione, scivolando in un contrasto, un difensore tocca la palla con la mano e l’arbitro fischia l’estrema punizione. Palla da una parte e portiere dall’altra e il primo tempo viene sigillato sul 3 a 1 per i granata.

Ripresa che serve per incrementare lo score per le squadre per una partita che termina 5 a 3 per il Torino. Calcio d’agosto, si dirà, ma quelli visti in campo sembrano già in palla, scusate l’eufemismo, una nuova stagione sta per cominciare.