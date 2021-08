Crisi nella giunta di Biella, CNA e Confesercenti preoccupate per il futuro

I presidenti di CNA e Confesercenti Biella Gionata Pirali ed Angelo Sacco, esprimono forte preoccupazione per la situazione di crisi all’interno della Giunta cittadina che si è venuta a creare dopo l’esclusione della città di Biella dai fondi di uno specifico capitolo del cosiddetto PNRR (Piano Nazionale di ripresa e resilienza), dovuti alla mancata presentazione di progetti da parte dell’attuale amministrazione comunale.

Come avvenuto per tutti gli altri capoluoghi piemontesi, quei fondi si sarebbero trasformati in risorse fondamentali per attivare progetti di riqualificazione urbana che oltre a contrastare la crisi, grazie all’inevitabile indotto che si sarebbe inevitabilmente creato, avrebbero rafforzato gli sforzi che tutto il territorio sta compiendo sugli obbiettivi di attrazione turistica del Biellese, che ormai da oltre un decennio affronta una crisi strutturale senza precedenti.

Pur non entrando nel merito della questione politica, i presidenti si appellano a tutti gli schieramenti, perché arrivino in tempi brevi ad una soluzione della crisi che sia la più democratica e responsabile possibile, e che riporti il territorio ad una visione programmatica attrattiva per il bene del Biellese e delle nostre imprese.