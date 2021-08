Al Sacro Monte si chiude il viaggio di Bürsch in Festival

È previsto martedì 10 Agosto il gran finale di “Bürsch in Festival”, il viaggio artistico alla scoperta dei caratteristici borghi della Valle Cervo, organizzato dal Comune di Campiglia in collaborazione con il “Centro di Documentazione Alta Valle Cervo – La Bürsch”, grazie al sostegno della Fondazione Crb. Positivo, fin dai primi appuntamenti dedicati alla danza e alla musica (uno dei quali annullato per maltempo), è stato il riscontro dei partecipanti, molti dei quali hanno colto pienamente lo spirito dell’iniziativa, partecipando praticamente a tutte le 10 puntate e contribuendo con generosità alla raccolta fondi a sostegno dei lavori di risistemazione dell’ala del Santuario di San Giovanni d’Andorno, fortemente danneggiata dall’alluvione dello scorso ottobre.

In una sorta di viaggio nel viaggio, attori e tecnici di Teatrando hanno immaginato un viaggio teatrale in sette tappe, che ha portato il pubblico a Oriomosso, al Santuario di San Giovanni e poi a Campiglia, Sassaia, Riabella e Piana. L’appuntamento conclusivo, previsto martedì, sarà ancora al Santuario di San Giovanni, da dove partirà la passeggiata alla scoperta del Sacro Monte: un piccolo spettacolo itinerante, intitolato “La notte degli Eremiti”. In ogni cappella, dislocata lungo il sentiero che scende a Campiglia, si svolgerà una scena i cui protagonisti saranno i Santi stessi, che si racconteranno al pubblico in modo divertente e sorprendente. I testi sono ancora opera di Anna Bosazza e Danilo Craveia del “Centro di Documentazione Alta Valle Cervo”, mentre la regia è di Veronica Rocca e Paolo Zanone.

Si raccomanda di indossare abiti comodi e calzature sportive, di munirsi di una torcia ed eventualmente anche di bastoncini da trekking. Partenza gruppi ore 20.30, 20.50, 21.10, 21.30 e 21.50. Prenotazione: teatrando@teatrandobiella.it. Per chi non riesce a organizzarsi in modo autonomo, è previsto un servizio navetta gratuito che, attivo da Campiglia (piazza antistante il Museo della Società Operaia di Mutuo Soccorso) dalle 19.30, porterà a San Giovanni d'Andorno coloro che lo desiderano. A chi è dotato di automobile si suggerisce di salire al Santuario in auto. Alla fine di ogni turno dello spettacolo la stessa navetta porterà gli autisti fino al Santuario a riprendere il proprio mezzo.

Si segnala infine che, visto l’interesse suscitato e l’ultima replica annullata a causa del maltempo, la compagnia Teatrando ha deciso, in accordo con gli Amici del Parco Reda e il Comune di Valdilana, di proporre due repliche straordinarie dello spettacolo itinerante “RidonDANTE”. Il percorso, che rende omaggio al sommo poeta nel 700° anniversario della sua morte, sarà di nuovo in scena Venerdì 03 e Sabato 04 Settembre sempre al Parco Reda a Valdilana (località Vallemosso). Seguiranno dettagli.