Scontro tra due auto nella vicina Santhià, quattro persone in ospedale

Quattro persone sono state trasportate all'ospedale di Vercelli: questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 14.40 di oggi, 9 agosto, sulla Provinciale 143 tra i comuni di San Germano Vercellese e Santhià.

Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco e il personale del 118 che ha assistito e portato in Pronto Soccorso due minori in codice verde, una donna in codice giallo e un'altra signora in codice verde. Le squadre hanno proceduto con la messa in sicurezza delle autovetture e del luogo del sinistro. Sul posto anche i Carabinieri di Santhià per i rilievi del caso.