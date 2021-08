82enne si perde nelle montagne della vicina Valsesia, in corso le operazioni di recupero (foto di repertorio)

Una squadra a terra di tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese ha ritrovato poco fa un escursionista 82enne disperso da ieri nella zona di Varallo Sesia. L'uomo era partito per un'escursione al Rifugio Spanna-Osella che aveva raggiunto per poi perdersi in discesa. Intorno alle 2 di questa mattina ha chiesto soccorso chiamando il Nue 112.

Le ricerche hanno coinvolto il SASP, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Il ritrovamento dell'uomo è avvenuto in una zona fittamente boscata e impervia a causa di vari salti rocciosi non lontano dall'abitato di Varallo Sesia, sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del Soccorso Alpino che ha valutato le sue condizioni. Il recupero è in corso da parte dell'elicottero della Guardia di Finanza.