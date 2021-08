Perde il controllo dell'auto e va a sbattere, incidente sulla strada per il Santuario di Graglia (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Grosso spavento per una signora che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua auto e sarebbe andata a sbattere contro un muretto di pietra riportando notevoli danni alla carrozzeria.

Il sinistro stradale autonomo è avvenuto intorno alle 14.30 di oggi, 9 agosto, lungo la strada che dal centro di Graglia porta al Santuario, in prossimità del vecchio acquedotto. Sul posto si è portato il personale del 118 che ha assistito la donna alla guida. La strada è al momento interrotta in attesa dell'arrivo del carro attrezzi per la rimozione del veicolo.