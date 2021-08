Cossato piange la sua “Tina”, scomparsa la storica titolare della Cremeria

Cossato e la comunità biellese piangono la morte di Maria Agostina Banino, scomparsa nei giorni scorsi all'età di 88 anni. I funerali hanno avuto luogo sabato nella chiesa parrocchiale dell'Assunta.

La donna, conosciuta in tutto il paese con il soprannome di Tina, era stimata e apprezzata per le sue qualità umane e professionali: per anni, infatti, era stata la storica titolare della Cremeria di Cossato, insieme alla sua famiglia.

“Un punto fermo e importante della ristorazione – ricorda sui social il presidente dell'Auser Cossato Marco Abate - Cossatese, quando la Cremeria era un punto di riferimento per i giovani. Mi piace ricordarla alla cassa della sua Cremeria, sempre educata, simpatica e propositiva”.