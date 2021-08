Auto urta palo della luce e la via rimane al buio

Incidente stradale nella serata di ieri, 8 agosto, a Cerrione. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto ha urtato contro un palo della luce per cause da accertare. Allertati del sinistro autonomo i Carabinieri e il sindaco Anna Maria Zerbola.

“Un faro si è staccato e la via Monte Bianco si trova al momento al buio – afferma il primo cittadino – Abbiamo provveduto ad allertare il pronto intervento per la gestione dell'illuminazione, oltre a mettere in sicurezza il palo. Il conducente è venuto in Comune a portare i documenti del caso e si preparerà il preventivo per la sostituzione del palo”.