Anche i volontari AIB biellesi partiti in missione alla volta della Calabria

Volontari AIB del Piemonte in Calabria e in Sicilia

L'emergenza incendi boschivi non dà tregua al sud Italia; ieri, 8 agosto, è stato firmato il decreto dello stato di mobilitazione nazionale, dal Capo del Governo, per la Regione Calabria. Il Corpo AIB, attivato dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, provvederà infatti all'invio immediato di 3 equipaggi con supporto logistico per un totale di 14 unità della colonna mobile nazionale che partiranno in tarda serata.

In Sicilia la nostra presenza, coordinata con il Settore AIB Piemontese, vedrà un'integrazione di ulteriori due moduli che da martedì 10 agosto vedranno sul campo 18 Operatori AIB, in attività presso la provincia di Enna. La situazione meteo dei prossimi giorni, che prevede un innalzamento delle temperature, pone l'attenzione sulla zona sud del Piemonte: saranno predisposte le attività di monitoraggio e pronto intervento del Sistema AIB regionale