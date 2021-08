Sagra della Madonna di Campra tra Covid e Green Pass, Pro Loco: “Edizione difficile ma soddisfatti” FOTO

Solitamente il nemico principale di feste e sagre di paese è il meteo. Quest’anno le difficoltà sono arrivate anche dal Covid e, da qualche giorno, dall'esposizione del Green Pass.

Dalla gestione dei posti a sedere ben distanziati, alla selezione all’ingresso tra prova della temperatura e controllo della certificazione vaccinale, per gli organizzatori è stato piuttosto difficile godersi il momento. Sono state circa 600 le prenotazioni per la serata di giovedì 5 agosto, prima dell’entrata in vigore del decreto sul Green Pass. Molte meno per le serate successive, con persone a cui è stato negato l’accesso per mancanza della certificazione.

Alessandro Peretto, presidente della Pro Loco ha dichiarato: “Il nostro obiettivo principale era cercare di mettere in piedi di nuovo il gruppo organizzativo, lo staff, i camerieri, i ragazzini giovani che hanno avuto voglia di venire a dare una mano. Ho visto la reazione che ha avuto la gente, sia di pubblico che per lo staff e per questo sono molto soddisfatto”.