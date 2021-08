Esperienze originali e un’organizzazione dinamica: il Club Alfa Romeo Biella stupisce con i suoi eventi FOTO

Sabato 28 agosto, Club Alfa Romeo Biella concluderà la stagione estiva con un ultimo, entusiasmante evento: la cena di gala presso Cascina Rovet. Non capita spesso di partecipare a una cena di gala, specialmente insieme a un gruppo che condivide la stessa passione per le automobili; e, in effetti, lo scopo di Paolo Francescon – presidente del Club – e di tutti i responsabili, era proprio regalare ai soci un’esperienza originale e coinvolgente, diversa dal semplice raduno, che offrisse loro un’occasione per conoscersi e divertirsi immersi in un’atmosfera del tutto nuova.

“Ogni volta che organizziamo un evento, facciamo in modo che sia sempre diverso dai precedenti – racconta Paolo – Vogliamo che i partecipanti non si annoino mai, che rimangano stupiti ad ogni raduno”. La seconda edizione dell’“Apericena a Viverone” è, infatti, solo uno degli esempi che si sono rivelati un successone: seduti in riva al lago, illuminati dalla luce del tramonto, con la possibilità di esporre le auto all’interno del locale, la data ha fatto il sold out. “Siamo rimasti davvero impressionati dall’affetto che abbiamo ricevuto. Gli iscritti si sono divertiti e abbiamo ricevuto un sacco di complimenti, anche da chi ci conosceva per la prima volta”.

Fondato nel 2016, quello di Alfa Romeo Biella è un Club dinamico, intraprendente ed energico; nonostante le difficoltà iniziali, passo dopo passo sono riusciti a farsi strada prima nel biellese, poi anche al di fuori, e, oggi, contano 95 iscritti. “Cerchiamo di coinvolgere tutte le fasce di età, senza distinzione – continua Paolo – è bello vedere i ragazzi con le loro auto moderne affiancarsi a quelle storiche; è un modo per far crescere la passione.” Proprio grazie ai riscontri positivi che il Club ha avuto negli anni, per questa prima edizione della “Serata di gala” a Cascina Rovet i posti disponibili si sono esauriti velocemente e ne sono rimasti pochi liberi.

“Sono davvero contento dell’appoggio che ci stanno dando i soci: sono loro che mi spingono ad andare avanti – conclude Paolo Francescon – Devo ringraziare sentitamente anche Scavone Tetti e MB Cars Biella, che ci appoggiano in questa “piccola” ma importante impresa, oltre a tutta la direzione del Club Alfa Romeo Biella, la mia seconda famiglia”. Le iscrizioni chiuderanno lunedì 23 agosto.

Il ritrovo sarà sabato 28 agosto alle ore 15.30 presso Piazza Angiono a Cossato (fronte Municipio).

Per informazioni: Club Alfa Romeo Biella – Tel: 329 186 4691 https://www.facebook.com/events/315842686865598/?ref=newsfeed