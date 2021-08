Cordar Biella, ecco il progetto di riqualificazione energetica dell'impianto di depurazione

Nell'ambito delle opportunità e delle pianificazioni strategiche correlate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel primo semestre 2021 Cordar Biella si è fatto promotore della richiesta di finanziamenti per un progetto di riqualificazione energetica dell'impianto di depurazione di Biella.

L'obiettivo principale è costituito dall'attenuazione dell'impatto economico della crisi, con un'azione sui costi energetici dell'impianto e la conseguente riduzione delle ricadute sulla tariffa del servizio idrico integrato. Nello specifico l'intervento consentirebbe di abbattere i costi dell'energia elettrica attraverso il posizionamento di pannelli fotovoltaici per 178 kWp e con un impianto di cogenerazione a celle di combustibile da 56 kW, che permetterebbe, oltre alla produzione di energia elettrica per autoconsumo, anche il recupero del calore generato dal biogas, da utilizzare come energia termica nel processo depurativo dei fanghi.

I costi complessivi stimati per la realizzazione ammontano ad € 650.000 con una durata prevista per l'attuazione di 24 mesi.