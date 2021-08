Biella, partiti lavori per la segnaletica: priorità ad attraversamenti pedonali, mezzerie stradali e parcheggi disabili

Sono partiti stamane i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sulle strade cittadine. Via Rigola è la prima interessata dal passaggio degli operai, impegnati per ridipingere strisce pedonali e mezzerie sbiadite. #infotrafficBI informa di procedere con cautela per via della presenza di operai in strada e alcuni tratti dove sono previsti restringimenti della carreggiata.

In cima alla lista sono inseriti gli attraversamenti pedonali sulle strade principali e più trafficate della città come ad esempio via Cottolengo, via Milano, le provinciali con segnaletica orizzontale di competenza comunale. Sarà poi posta attenzione alle strisce nelle vicinanze dei plessi scolastici di ogni ordine e grado e nelle aree mercatali (piazza Falcone e piazza Martiri).

L’attenzione sarà poi rivolta alle mezzerie stradali e si proseguirà con il rifacimento dei parcheggi riservati ai diversamente abili e agli stalli dello scarico e carico merci su tutto il territorio comunale. L’amministrazione ha investito sul capitolo 30 mila euro lordi per consentire interventi che hanno assoluta priorità ai fini della sicurezza stradale e dei servizi alla cittadinanza. Gli operai proseguiranno negli interventi per circa un mese.