Sala Biellese: Secondo raduno Citroen 2CV in chiave swing

Tutto pronto per il 𝐫𝐚𝐝𝐮𝐧𝐨 𝐂𝐢𝐭𝐫𝐨𝐞𝐧 𝟐𝐂𝐕 𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐚𝐯𝐞 𝐒𝐰𝐢𝐧𝐠. L’appuntamento è per i giorni del 13-14-15 agosto a Sala Biellese.

Anche quest’anno il ritrovo sarà svolto negli spazi campeggistici di Future Is Nature Playground, in collaborazione con gli “Amici 2CV Di Biella”.

Per poter gestire al meglio il weekend, predisporre correttamente gli spazi e garantire le giuste misure di sicurezza, è chiesto di 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐜𝐨𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐜𝐡𝐞 𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐨 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞.

Programma:

venerdì: dalle 16: arrivo in scioltezza e sistemazione in struttura campeggistica - dalle ore 19: cena libera (barbecue/picnic autogestito, oppure menù da asporto fornito da ristorante (necessaria la prenotazione) - dalle ore 21: music-set base rock and roll

sabato: ore 10: tour panoramico a cura degli “Amici 2CV Di Biella”, aperitivo infra-tour e ritorno in campeggio - ore 13: pranzo libero (barbecue/picnic autogestito oppure menù da asporto fornito da ristorante (necessaria la prenotazione) - ore 16 in avanti: Spritz&Swing con lezioni gratuita di Lindy-Hop per principianti (singoli e coppie) - music-set base Swing - aperitivo Spritzeggiante (a pagamento) - performance Lindy-Hop - dalle ore 19 cena libera (barbecue/picnic autogestito oppure piatto raduno fornito da ristorante (a pagamento) - dalle ore 21: music-set base Swing

domenica: mattina libera e preparativi per le grigliatazze: barbecue/picnic autogestito oppure piatto raduno fornito da ristorante (a pagamento) - ore 15.30: attività ludiche gratuite per grandi - ore 17: chiusura raduno.

Il costo di iscrizione include una piazzola e l’accesso alle strutture igieniche con acqua calda inclusa.