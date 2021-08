Le prossime iniziative del Giardino Botanico di Oropa

Le prossime attività culturali del programma di (E)state a Oropa 2021

Sabato 14 agosto Visita guidata al Sacro Monte - Vedi sito web: https://www.santuariodioropa.it

Arrivata l’estate, il Giardino inizia il periodo di apertura completo che si protrarrà fino a fine agosto:

tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 18:00 (orario continuato).

Scuole, Centri Estivi e Gruppi organizzati potranno sempre chiedere informazioni per le visite e prenotare al: tel. 015.2523058

IL GEOSITO DEL MONTE MUCRONE: 4 PASSI A 360°

Sabato 14 agosto un nuovo appuntamento al Geosito del Monte Mucrone: l’attività è ricompresa nelle azioni del progetto “Scienza 100” che vede Compagnia di San Paolo come maggior sostenitore.

Il programma prevede la visita guidata al Geosito (Stazione sup.re delle Funivie del Mucrone) e un’escursione (“4 passi a 360 gradi”) alla scoperta della storia geomorfologica della Valle Oropa, che ci permetterà di saperne di più sull’origine delle Alpi. Un modo intelligente di coniugare scienza e turismo…

Attività gratuita adatta a tutti (consigliata a famiglie con bambini) con Accompagnatore naturalistico abilitato. Il costo del biglietto Funivie non è compreso.

Sono previsti due turni giornalieri, uno con partenza alle ore 10:30 ed il secondo con partenza alle ore 14:30, il numero massimo ammesso di partecipanti è di 15 a turno.

La prenotazione è obbligatoria e deve essere effettuata entro le ore 18:00 del giorno precedente preferibilmente attraverso il modulo online: https://forms.gle/x8TTF6VNTbNZ5h3C9 oppure sul sito www.gboropa.it

FERRAGOSTO AL GIARDINO BOTANICO

“UNA DOMENICA IN GIARDINO 2021”

INIZIATIVA DELLA RETE DEGLI ORTI BOTANICI DEL PIEMONTE

Domenica 15 Agosto

I Giardini Botanici presenti sul territorio piemontese sono realtà molto attive e vivaci, che offrono un servizio pubblico culturale a larghissimo spettro.

Come spiega Consolata Siniscalco, direttrice dell’orto Botanico di Torino “Fanno parte del paesaggio culturale e naturale del luogo in cui sono inseriti e si presentano come custodi della biodiversità vegetale del territorio: dei semi e delle conoscenze sulla vegetazione e flora locale, degli usi, costumi e tradizioni agricole e sociali del luogo; sono inoltre sentinelle ambientali della loro zona, attenti osservatori dei cambiamenti climatici e della qualità dell'ambiente.”

Sono anche risorse per il tempo libero, capaci di coinvolgere persone di ogni generazione con attività, laboratori, corsi, escursioni. Sono in grado di catalizzare un turismo verde, di qualità e alla ricerca di un luogo di rifugio e di riposo, lontano dai ritmi frenetici delle città.

Proprio per ottimizzare, migliorare ed implementare le attività degli Orti e dei Giardini Botanici piemontesi, l’Orto Botanico dell’Università di Torino (TO), il Giardino Botanico Rea di Trana (TO), il Giardino Botanico di Oropa (BI), il Giardino Botanico “D. Bellotti” di Alessandria e il Giardino Botanico Alpino “B. Peyronel” di Bobbio Pellice (TO) hanno recentemente dato vita alla Rete degli Orti e Giardini Botanici del Piemonte.

Scopi della Rete sono la tutela, la conoscenza, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale vegetale degli Orti e Giardini Botanici, della natura e dell’ambiente, con particolare attenzione alla conservazione delle piante, intese anche come beni culturali, di specie e cenosi minacciate.

Gli obiettivi primari della Rete sono la collaborazione, l’interazione e il costante contatto tra Enti, in particolare quelli del Piemonte e dei territori vicini, attraverso incontri periodici su temi specifici, tecnici, gestionali, formativi e organizzativi; la promozione della cultura e della ricerca scientifica e il perseguimento di iniziative comuni, anche a livello europeo, per attivare un’economia di scala di risorse umane e finanziarie; l’individuazione di canali di informazione e diffusione dei progetti e lo scambio con altri enti od organismi pubblici e privati in Italia ed all’estero, favorendo lo sviluppo di iniziative condivise.

Muoversi in Rete permette di reperire con maggiore facilità le risorse per le attività individuali e congiunte e le informazioni e i finanziamenti per i progetti e le strategie di conservazione, le conoscenze e le tecniche di coltivazione, la gestione e la presentazione delle collezioni, la didattica e la divulgazione botanica e ambientale, la formazione e l’aggiornamento del personale.

Un primo passo per diffondere la conoscenza dei Giardini Botanici italiani e per far conoscere la neo-nata Rete degli Orti e Giardini Botanici del Piemonte è l’iniziativa congiunta che si svolgerà proprio a Ferragosto nei 5 Giardini facenti parte della rete, con visite guidate e altre attività per il pubblico, sul tema delle piante, della natura, degli uomini.

L’hashtag della giornata è: #COLTIVIAMObellezza. Il programma è disponibile a questo indirizzo web: www.gboropa.it/News/Archivi/2021/Domeniche21.htm

La società moderna è ormai informata su alcuni temi simbolici della conservazione, come ad esempio i grandi mammiferi, la qualità dell’aria, uccelli, acque, ecc. Le piante sono invece spesso considerate come qualcosa di statico, una semplice componente del paesaggio.

Essenzialmente questo è vero, ma è altrettanto vero che le piante giocano un ruolo ben più importante. Le piante, infatti, sono la spina dorsale di tutta la vita sulla Terra: regolano il clima, purificano l’acqua, aiutano a creare terreni ricchi e tutelare i suoli dall'erosione.

Le piante, nella loro diversità incredibile, sono una risorsa essenziale per la sopravvivenza umana ed il benessere del Pianeta e sono anche... una fonte di bellezza infinita.

Il Giardino Botanico di Oropa (aperto dalle ore 10:00 alle ore 18:00) prevede alle ore 15:00 la tradizionale visita guidata (costo incluso nel biglietto d’ingresso) che a Ferragosto cerca di dare un'impronta di arricchimento culturale alla giusta e doverosa giornata di riposo e svago, offrendo al pubblico che affluisce numeroso al Santuario la possibilità di trascorrere un po' di tempo tra i suoi sentieri, approfittare della disponibilità del personale a fornire informazioni sull'ambiente e sulle caratteristiche della Riserva del Sacro Monte di Oropa e del Sito UNESCO (Patrimonio dell'Umanità dal 2003), accompagnare i propri figli o nipoti in un luogo protetto a scoprire nuove emozioni: ad avvicinarsi, insomma, alla cultura, alla natura, al mondo delle piante e della biodiversità.

Info/Prenotazioni

(015)2523058 - (331)1025960 | info@gboropa.it | www.gboropa.it