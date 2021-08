Agosto a Callabiana: Partita la kermesse gastronomica

Ha preso il via, a cura della Pro Loco, “Agosto a Callabiana” che proseguirà stasera, 8 agosto, e nel prossimo week end, 13 e 14 agosto, con un invitante menù diverso ogni sera.

Le serate si svolgeranno nel capannone di frazione Chiesa e si inizierà a servire dalle 19.30 e non oltre le 20.30. I posti disponibili sono 250 con un massimo di 10 persone per tavolo. Le regole di accesso in adempimento alle norme anti Covid-19 renderanno la prenotazione obbligatoria per tutti coloro che vorranno partecipare alle cene a menù fisso.

Sarà obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di un metro e saranno vietati assembramenti. Per ulteriori informazioni chiamare al numero 379 270 2873.