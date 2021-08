Zubiena: Esce di strada con l'auto e si ribalta. Donna in ospedale

Ieri sera, 7 agosto, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 sono accorsi in aiuto di una donna di Sandigliano che, dopo aver perso il controllo del mezzo che guidava, è uscita di strada finendo ribaltata tra la vegetazione e rimanendo incastrata nel mezzo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad estrarre la donna e a consegnarla alle cure del 118 che l'ha trasportata in ospedale apparentemente non in gravi condizioni. I Carabinieri di Candelo si sono occupati dei rilievi di rito.