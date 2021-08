Viverone: Un futile motivo scatena la lite tra vicini, arrivano i Carabinieri

Pare che il motivo della discussione, sfociata poi in lite accesa, sia un taglio dell'erba non gradito. Un futile motivo che ha però acceso gli animi a tal punto che per sedare i contendenti e riportarli a miti consigli ci sia voluto l'intervento dei Carabinieri che sono giunti sul posto probabilmente chiamati da chi ha temuto che la situazione degenerasse oltre.

Diversi sono stati gli interventi dei Carabinieri in tutto il biellese per liti per lo più scatenate da motivi pochi importanti, e spesso consumate all'interno delle famiglie, ma tali da allarmare i vicini o gli stessi coinvolti che evidentemente hanno ravvisato un pericolo ben più grave di un semplice scontro verbale.

La presenza degli uomini dell'Arma spesso è sufficiente per calmare i soggetti e riportare le situazioni entro la normalità.